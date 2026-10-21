由圣裘德儿童研究医院专家共同领导的科研团队发现，某些类型的骨肉瘤——一种儿童骨癌——存在潜在的治疗脆弱性。针对降解EP300蛋白和抑制AKT的联合方法减缓了肿瘤生长，并延长了临床前模型中的生存期，News-Medical报道。

与AKT突变的关联

研究结果发表于《Journal of Experimental Medicine》。科学家测试了EP300降解是否可能对骨肉瘤有效，因为这种方法此前已在神经母细胞瘤模型中显示出效果。一小部分但具有重要意义的骨肉瘤样本对该蛋白的降解表现出特别的敏感性。

对肿瘤遗传特征的分析显示，大多数对EP300降解敏感的样本具有过度激活AKT信号通路的突变。AKT调控多种细胞过程，并且在癌症中经常发生异常。美国食品药品监督管理局已经批准了用于抑制AKT的抑制剂。

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小鼠模型中的结果

在小鼠患者肿瘤异种移植模型中，将EP300降解与AKT抑制相结合显示出协同效应：肿瘤生长更慢，动物的生存期也有所延长。作者认为，与AKT过度激活相关的突变可能成为对此类方法敏感性的生物标志物。

对敏感肿瘤和耐药肿瘤的生化比较还显示，敏感肿瘤的总体蛋白质合成速率较低。研究人员认为，耐药性骨肉瘤可能通过生成超过细胞能够降解数量的蛋白质来对抗EP300降解。未来，基因组测序可能有助于确定肿瘤可能对这种联合方法敏感的患者。

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