在一项2期临床试验中，瑞戈非尼、化疗和免疫治疗药物纳武利尤单抗的组合在30名晚期胃癌患者中的22人身上产生了客观治疗应答。正如News-Medical报道，研究人员认为该治疗是安全的，其安全性特征令人鼓舞。

试验结果

由Kota Itahashi领导的科学家团队在30名晚期胃癌患者中采用了三联方案。22名参与者记录到客观肿瘤应答，达到该研究的主要终点。

瑞戈非尼作用于多种支持肿瘤的酶和生长因子。纳武利尤单抗是一种旨在阻断PD-1的免疫疗法。消息来源指出，此前标准化疗与抗PD-1抗体联合使用曾与患者生存期改善相关。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

肿瘤微环境的变化

研究人员使用单细胞RNA测序分析活检样本。分析显示，该疗法增强了抗肿瘤CD8+ T细胞，并抑制了调节性T细胞和癌症相关成纤维细胞，后者可能会抑制肿瘤微环境中的免疫反应。

作者认为，这些结果可能有助于解释多激酶抑制剂、PD-1阻断和化疗的组合如何改变肿瘤免疫微环境。它们还可能指出联合免疫治疗进一步研究的潜在靶点。

研究结果发表于《Science Translational Medicine》期刊。根据该报道，胃癌是第五大常见癌症类型，该疾病的中位生存期为13至15个月。

关注我们在