在一项1/2期研究中，靶向药物贝伐珠单抗和帕唑帕尼的组合在此前未接受治疗的转移性透明细胞肾细胞癌患者中显示，中位总生存期为63.2个月。由Roswell Park Comprehensive Cancer Center领导的这项试验结果，News-Medical对此进行了报道。

该试验第二阶段共有51名此前未接受治疗的患者参与。在63.7个月的中位随访期后，中位无进展生存期为24.8个月，中位总生存期为63.2个月。

低风险组

在按照International Metastatic RCC Database Consortium标准被归入低风险组的33名参与者中，记录到了最高的结果。该组的中位无进展生存期为28.5个月，中位总生存期为76.9个月。

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帕唑帕尼是一种酪氨酸激酶抑制剂，而贝伐珠单抗是一种与VEGF结合的单克隆抗体。这种蛋白质促进新血管形成，而这些血管可为肿瘤提供氧气和营养物质。研究人员指出，交替使用这些药物可能延缓对治疗产生耐药性。

治疗方案和安全性

第一阶段确定了给药方案：在10周周期的第1天至第28天每日服用800毫克帕唑帕尼，并在第36天和第50天使用10毫克/千克贝伐珠单抗。最常见的严重副作用是血压升高和肝酶水平升高。

研究结果发表于《The Lancet Oncology》期刊。试验在五家学术肿瘤中心开展。该试验由Roswell Park与Novartis合作赞助；Roswell Park、美国国家癌症研究所通过P30CA016056资助项目以及Novartis也提供了资金支持。

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