在英国伦敦开展的一项II期临床试验中，联合使用lifileucel细胞疗法和帕博利珠单抗免疫疗法，使29.2%的晚期黑色素瘤患者获得完全治疗缓解：这些患者的肿瘤在扫描中完全消失。News-Medical报道了IOV-COM-202试验的结果。

试验结果

该研究共有27名晚期黑色素瘤患者参与，但主要分析纳入了其中24人的数据。在中位随访期为26.9个月后，15名患者即该组的62.5%记录到肿瘤显著缩小。

在15名对治疗有反应的参与者中，13人的反应至少持续了12个月。在最后一次评估时，10名患者仍处于完全或部分缓解状态。中位缓解持续时间尚未达到，这意味着在分析时许多参与者仍在从该疗法中获益。

中位无进展生存期为19.8个月。经过50.9个月的随访后，尚未达到中位总生存期。

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疗法组合如何发挥作用

Lifileucel是一种肿瘤浸润淋巴细胞（TIL）疗法。研究人员从患者的肿瘤中提取免疫细胞，在实验室中扩增，再将其输回血液，使这些细胞能够识别并攻击癌细胞。帕博利珠单抗属于免疫检查点抑制剂——这类药物可阻断抑制免疫系统的蛋白质。

在输注细胞前，参与者接受化疗以准备身体；输注后，则接受短程白细胞介素-2治疗，以支持输入细胞的活性。研究人员表示，与各种单独治疗已知的风险相比，未发现新的副作用。

下一阶段

研究结果在2026年欧洲肿瘤内科学会大会上公布。目前，这一方法正在国际III期TILVANCE-301试验中接受检验，该试验比较lifileucel联合帕博利珠单抗与单用帕博利珠单抗。IOV-COM-202研究由Iovance Biotherapeutics公司资助。

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