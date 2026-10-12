由美国巴克衰老研究所和乔治城大学共同领导的SEEDS联盟，获得了美国卫生高级研究计划署ARPA-H最高5170万美元的资助。科学家计划在四年内开发出可在细胞发生不可逆损伤前预测蛋白质错误折叠的方法，News-Medical报道。

研究人员预计，这项工作的成果将有助于开发诊断、延缓和治疗神经退行性疾病及癌症的新方法。该项目最初将重点关注阿尔茨海默病和尤文肉瘤。

没有固定结构的蛋白质

该团队将研究内在无序蛋白质——这类蛋白质与许多其他蛋白质不同，没有单一稳定的三维形态。其行为取决于细胞内部条件，包括酸度、分子拥挤程度、金属、代谢物和化学修饰。

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这种灵活性是蛋白质维持细胞正常功能所必需的，但也使其研究和药物开发更加复杂。蛋白质错误折叠和聚集与阿尔茨海默病、肌萎缩侧索硬化症、某些类型的癌症以及其他慢性和退行性疾病有关。由于这些蛋白质没有稳定的结构和药物通常结合的位点，其中一部分被认为难以用常规药物进行干预。

人工智能将通过实验验证

SEEDS汇集了来自九家学术机构和七个产业合作伙伴的研究人员。在该联盟内，巴克研究所的SHIFT团队将绘制广泛人类蛋白质样本中无序蛋白质区域可能呈现的形态。乔治城大学的INTREPID团队将详细研究蛋白质序列和细胞环境如何影响其形态和行为。

INTREPID将特别关注与阿尔茨海默病相关的tau蛋白，以及与尤文肉瘤相关的EWS::FLI1。实验和计算建模数据将用于训练人工智能模型，使其能够根据蛋白质所处环境预测其形态变化。科学家强调，计算机预测将通过实验测量进行验证，而不是仅依赖模型。

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