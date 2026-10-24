南非宪法法院将于下个月审议民间组织DG Murray Trust（DGMT）的申请。该组织寻求将现场饮酒场所的酒类销售限制至午夜。该组织对北开普省2024年《博彩和酒类法》中延长酒类营业时间的条款提出质疑。

据TimesLIVE报道，北开普省高等法院此前裁定，各省有宪法义务通过限制酒类销售时间来保护公共健康和安全。法院的主要关切之一是，针对允许场所营业至凌晨的规定未进行公众咨询。DGMT已向该国最高法院提出申请，以寻求确认这一裁决，这是法律所要求的。

组织的立场

DGMT在提交给宪法法院的材料中称，延长酒类销售时间，特别是在深夜和清晨，将导致脆弱社区中阶段性过量和高强度饮酒增加。该组织援引专家评估称，更长的酒类销售时段会增加与有害饮酒相关的健康风险和经济损失。

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“重新思考你的饮酒”运动负责人卡希法·安瑟表示，酒类销售规定应以减少伤害的证据为基础，而不应主要基于行业的商业利益。DGMT请求暂时将午夜设为现场饮酒场所最晚的关闭时间，而不是营业至02:00或06:00。该组织还支持限制周日在供购买者带离场所饮用的零售点销售酒类。

关于危害的论点

DGMT称，延长营业时间的风险包括酒后驾驶导致的交通事故和酒精影响下的暴力行为，其中包括家庭暴力，以及传染性和非传染性疾病及心理健康问题。该组织还单独主张对标准剂量酒类设定最低价格，并认为这将提高大包装廉价烈酒的价格。

安瑟援引南非医学研究委员会的估计称，2015年，酒精与该国成年人中约62,300例死亡有关。她还指出，苏格兰在2018年实行酒类最低价格后，酒精相关死亡和住院人数有所下降。

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