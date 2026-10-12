在美国举行的美国心脏协会高血压科学会议2026（American Heart Association Hypertension Scientific Sessions 2026）上，研究人员公布了一项初步建模分析。分析显示，在20个国家更有效地控制血压，每年可能避免518,476例心血管疾病死亡。News-Medical报道。

研究人员计算了将预防性医疗服务扩大至约80%的有需求患者后可能产生的效果，这一水平相当于美国高效医疗保健系统的指标。该分析涵盖20个中上收入和中低收入国家，这些国家的非传染性疾病死亡人数最多。低收入国家未被纳入样本。

控制高血压具有最大潜力

据估计，在分析的六项预防性服务中，控制高血压将带来最大的死亡率下降。在中上收入国家，这每年可能避免223,282例死亡；在中低收入国家，则可能避免223,655例死亡。

建模还显示，在所研究国家中，患有高血压的成年人只有约五分之一的血压得到控制，即低于140/90毫米汞柱。与此同时，美国心脏协会针对高血压成年患者治疗的建议规定，目标血压应低于130/80毫米汞柱。

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其他预防措施

增加对有适应证人群使用他汀类药物，每年可能避免340,682例心血管疾病死亡。改善1型或2型糖尿病患者的葡萄糖控制，每年可能避免309,520例死亡。

根据作者的计算，高胆固醇人群中有16%使用他汀类药物。39%的糖尿病患者血糖水平低于最佳水平，而推荐癌症筛查的覆盖率为14%至26%。将结肠癌筛查覆盖率提高至80%，每年可能避免206,767例该疾病死亡。

作者指出，部分国家关于预防性服务使用情况的数据有限。该研究也未提出扩大此类服务可及性的具体方法。

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