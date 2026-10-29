中国同济大学的研究人员发现，将力量训练分成一天中的几组短时训练，可能取得与一次连续训练相当的效果。据ScienceAlert报道，这项为期八周的实验共有45名18至25岁的男性大学生参与，他们此前已定期进行负重训练。

三组短时训练代替一次训练

参与者每周三次在专业人员监督下，使用史密斯机进行负重深蹲。一组在一天内分三次完成，每次一分钟、20个深蹲。另一组则在一次连续训练中完成全部60个深蹲。每名参与者的负荷在两个月内逐渐增加。

研究人员在计划开始前和结束后测试了参与者的力量和耐力。为评估耐力，参与者被要求使用相当于其最大深蹲重量40%的重量，尽可能多地完成深蹲。测试前，参与者被要求至少一天不饮酒、避免高强度身体活动，并保证充足睡眠。

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差异体现在满意度上

与未接受监督训练的对照组相比，两个训练组的肌肉力量、深蹲时的等长力量和相对肌肉耐力均有所改善。尽管连续训练带来的力量和耐力增幅略大，但两种训练形式之间的差异没有统计学意义。

唯一记录到的差异涉及对训练的感受：在一天内进行短时深蹲组训练的参与者表示，他们对训练更满意。作者认为，将相同训练量分成短时训练可能降低对负荷的感受，并为日常安排提供更大的灵活性。

研究结果发表在《Journal of Exercise Science & Fitness》上。研究人员强调，这些结论需要在持续时间更长的研究以及更多样化的参与者群体中得到验证。

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