美国梅奥诊所的研究人员发现，后来被诊断患有胰腺癌的人，其身体成分变化在确诊前数年的计算机断层扫描中已可见。据News-Medical报道，研究结果发表于《Pancreatology》期刊。

CT影像分析

科学家分析了1825名胰腺导管腺癌患者的腹部CT影像。胰腺导管腺癌是这种癌症最常见的类型。作为对照，研究纳入了3650名未患此病的人士，并按相关特征进行匹配。数据来自位于亚利桑那州、佛罗里达州和明尼苏达州的梅奥诊所机构。

研究团队借助基于人工智能的工具，追踪骨骼肌质量、皮下脂肪和内脏脂肪的变化。在随后被确诊的患者中，确诊前的三年内，皮下脂肪和内脏脂肪的减少速度明显快于对照组。

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肌肉质量变化

两组之间肌肉质量的差异在确诊前最后12个月最为明显。该研究的资深作者、梅奥诊所胃肠病学家Yan Bi指出，胰腺癌通常在没有明显症状的情况下发展，因此早期发现该疾病较为困难。

作者还检验了肌肉和脂肪指标的动态变化能否区分后来发现患癌的人与对照组参与者。这些指标显示出中等程度的组间区分能力。研究人员正在开发算法，将身体成分数据与其他临床因素和影像生物标志物结合，以识别风险升高的人群。

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