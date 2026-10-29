中国研究人员发现，将抗生素黏菌素与氨基酸L-精氨酸联合使用，可在实验室测试中恢复细菌对该药物的敏感性，并有助于治疗小鼠感染。有关发表在《Microbiology Spectrum》期刊上的研究结果，News-Medical报道。

对耐药细菌的作用

当其他治疗方法无效时，黏菌素被用作最后一道防线的抗生素。与此同时，对该药物也具有耐药性的病原体所导致的感染数量正在增加。这种耐药性的一个因素是，相关基因可通过质粒在细菌之间传播；质粒是小型环状DNA分子。

科学家聚焦于L-精氨酸。根据此前研究，这种氨基酸可能提高抗生素对耐药性感染的疗效。在实验中，L-精氨酸与黏菌素的组合迅速杀灭了携带mcr-1基因的大肠杆菌Escherichia coli菌株，该基因与对黏菌素的耐药性有关。单独使用黏菌素或L-精氨酸显示出的抗菌活性极低。

小鼠实验结果

随后，研究人员在腹膜感染了耐黏菌素E. coli菌株的小鼠身上测试了这种组合。72小时后，同时接受黏菌素和L-精氨酸治疗的组别存活率为80%。仅接受黏菌素的小鼠存活率为40%，而仅使用L-精氨酸的组别为0%。

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接受联合治疗的动物在主要器官中发现的致病菌也更少。通过电子显微镜和其他成像方法进行的观察显示，细菌的大小和结构发生了变化，其中包括其细胞膜。

可能的机制

作者认为，L-精氨酸会改变细菌的细胞膜，并促进黏菌素进入细胞内部。这可能引发细胞内活性氧的生成，从而杀死细菌。转录组测序还将某些代谢基因受到抑制，与L-精氨酸增强黏菌素对细胞膜损伤的能力联系起来。

该研究的资深作者、中山大学孙逸仙纪念医院中山医学院微生物学家郭宝天警告称，在可能用于人类之前，该方法还需要进一步验证其安全性和有效性。他还指出，研究中使用的菌株并不代表导致耐药性感染的全部细菌范围。

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