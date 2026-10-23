在美国，西部地区娱乐用大麻合法化与因心脏病发作、心力衰竭和心房颤动住院人数更快增长有关联。这是对2012年至2018年间逾5000万份住院患者出院记录进行分析的作者得出的结论；该研究发表于《BMJ Open》期刊，News-Medical报道。

超过5000万份出院记录的数据

研究人员使用了美国全国住院患者样本数据，该数据覆盖的州约占全国人口的97%。他们共分析了50,042,564份出院记录。研究重点是美国西部地区，其中包括加利福尼亚州、科罗拉多州、内华达州、俄勒冈州、华盛顿州和阿拉斯加州等。当地娱乐用大麻合法化进程于2014年1月开始，比其他地区早近五年。

作者将合法化前后的住院率与尚未出台相关立法的其他地区进行了比较。他们评估了因急性心力衰竭、心脏病发作、心房颤动或扑动、缺血性卒中、静脉血栓栓塞和室性心动过速住院的发生率。

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哪些指标发生变化

在合法化之前的2012年至2013年，西部地区因所研究心血管诊断出院的发生率低于没有此类立法的地区。合法销售开始后，这些指标增长得更快。

在对可能影响结果的因素进行调整后，合法销售大麻的每一年都与住院率的统计学显著上升相关：因心房颤动住院增加超过2%，因心力衰竭住院增加近4%，因心脏病发作住院增加超过3%。对于其他所研究的疾病，相关指标也较高，但未达到统计学显著性。

研究局限性

这项研究属于观察性研究，因此不能确立大麻合法化与心血管疾病住院之间的因果关系。作者也无法分别分析每个州的数据、大麻使用方式——包括吸烟——或将非法使用趋势纳入考量。研究人员指出，结果表明需要谨慎对待合法化，并收集有关心血管后果的数据。

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