总部位于瑞士日内瓦的全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金理事会任命马克·戴布尔医生为该组织下一任执行主任。他将在现任负责人彼得·桑兹任期结束后，于2027年初开始为期四年的任期。据Health Policy Watch报道，戴布尔曾于2013年至2017年领导该基金。

该决定是在基金理事会第56次会议期间作出的。美国全球卫生专家戴布尔是在2月启动的遴选程序后当选的。其他入围决赛者包括流行病防范创新联盟负责人理查德·哈切特、美国救助儿童会负责人詹蒂·索里普托、诺华公司高管卢茨·黑格曼，以及坦桑尼亚外交官乔伊斯·姆苏亚。

资金缺口

新任负责人将在基金面临53.6亿美元资金缺口的背景下接管管理工作。在第八次筹资期间，该组织筹集了126.4亿美元，而目标为180亿美元。

理事会为2027年至2029年的第八个拨款周期批准了向各国提供的107.8亿美元基础拨款，以及首批用于催化投资的2.6亿美元。理事会主席罗斯琳·莫劳塔表示，戴布尔在全球卫生领域的经验和业绩将对基金适应新形势至关重要。

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向国内融资过渡

据该媒体报道，在新的拨款周期内，35个国家的61个项目组成部分将从拨款支持转向国内融资。戴布尔此前强调，各国需要在捐助方预算削减完全生效之前，迅速建立国家治理机制、数据系统和负责此类过渡的部门。

理事会副主席比恩斯·加瓦纳斯指出，全球卫生的未来取决于各国承担更多责任、实现自给自足以及建立可持续的卫生系统。与此同时，民间组织代表呼吁在资金削减期间继续支持脆弱和边缘化群体。

领导层变动

人事变动也将涉及基金理事会：罗斯琳·莫劳塔和比恩斯·加瓦纳斯将把理事会领导权移交给挪威前首相埃尔娜·索尔贝格和阿根廷人哈维尔·乌尔基萨·贝洛克。自2002年以来，该基金已挽救7200万人的生命，并将艾滋病、结核病和疟疾的合计死亡率降低了63%。

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