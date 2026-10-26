尼日利亚住院医师协会已指示全国各地成员紧急评估医院发现埃博拉病例的准备情况，并检查医护人员是否配备个人防护装备。Premium Times Nigeria报道，这项指令是在10月20日确认一例输入性病例后发布的。

医院检查与医护人员保护

该协会指出，住院医师尤其容易发生职业感染，因为他们经常参与对发热但病因尚未确定的患者进行初步检查。协会要求他们与医疗机构管理层及感染控制委员会共同评估，医院是否能够识别、隔离并安全转诊疑似埃博拉患者。

协会地方分会负责人必须检查个人防护装备的储备和可获得性，尤其是在急诊科、内科、儿科、妇产科及其他高风险科室。协会成员还被呼吁与医院管理层共同开展紧急宣教，内容包括病例定义标准、感染预防、防护装备的正确使用，以及发生职业性接触感染时应采取的行动。

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72小时内提交报告

每个分会必须指定一名埃博拉防备工作负责人，负责与协会全国秘书处及相关医院机构协调工作。分会负责人必须在收到通告后72小时内提交初步报告。报告应说明机构的准备水平、现有防护装备、发现的缺口以及需要紧急干预的事项。

该协会还呼吁医护人员立即报告防护装备短缺、不安全的工作安排以及职业性接触感染的情况。其全国官员委员会计划与尼日利亚疾病控制和预防中心、联邦卫生与社会福利部及其他机构就培训、提高机构准备水平和保护一线医护人员开展合作。

据该媒体报道，一名42岁女性于10月3日从乌干达经亚的斯亚贝巴抵达尼日利亚，之后曾前往阿布贾的私人医疗机构就诊。该病例于10月19日报告给尼日利亚疾病控制和预防中心，实验室检测于次日确认感染。卫生与社会福利协调部长穆罕默德·帕特表示，该患者及其无症状的丈夫已被医疗转运至瑞士。世卫组织非洲区域主任穆罕默德·贾纳比在转运后表示，尼日利亚目前没有活跃的埃博拉病例，但接触者追踪和其他公共卫生措施仍然重要。

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