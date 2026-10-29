在澳大利亚北领地监狱工作的医生表示，成年和未成年在押人员在获得医疗服务和药物方面面临困难。在押人数急剧增加的背景下出现了这一情况，ABC News Australia报道。

两名在达尔文和顶端地区其他区域工作的医疗人员在达尔文举行的疾病控制中心会议上发言。他们表示，在押人员数量增加给为患者提供医疗服务带来了重大困难。根据最新引用的数据，北领地羁押场所的人数从2021年的约1800人增至去年6月的2800多人。

人员压力与医疗就诊

一名长期在监狱工作的女医生表示，达尔文惩教中心的人员压力影响医护人员接诊患者的能力。她说，将一名在押人员送往外部医疗机构就诊通常需要至少两名机构工作人员陪同。

这名医生解释说，这类外出会使工作人员离开监区，有时还可能因人员不足导致监区运作受到限制。因此，每天能够被送去就诊的患者人数有限，部分预约不得不取消。

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北领地惩教服务部门的一名代表表示，不应将外部医疗预约描述为会自动导致监区封锁。该代表称，押送要求取决于具体情况及在押人员的安全等级。NT Health负责作出治疗决定，而惩教服务部门则协助确保安全获得治疗并转送至外部医疗机构。

关于道德创伤的说法

这名女医生还表示，无法在需要时见到患者，包括在未成年人收容机构中，会给医护人员和监狱工作人员造成道德创伤。她指出，在某些日子里，医护人员只能接诊名单上的少数人，即使这些人被标记为高优先级患者。

达尔文资深律师、北领地律师协会前主席约翰·劳伦斯表示，他从客户及其家属那里听到过类似投诉。他说，在押人员反映领取药物出现延误，并且无法见到医生。劳伦斯还认为，由于惩教机构严重拥挤，该部门保障在押人员健康的义务没有得到妥善履行。

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