在爱沙尼亚，医院和私立诊所已开始使用和测试人工智能系统。这些系统可记录医务人员与患者之间的对话，生成文字摘要，并协助完成文档工作。据ERR News报道，这类解决方案已在该国多家医疗机构投入使用。

Confido公司于去年开始测试AI解决方案，目前已在多个部门使用，并计划推广至整个组织。Confido首席执行官爱德华·哈德尔表示，患者对这项技术持积极态度，因为医生能够花更多时间陪伴他们。

转录和对医生的支持

纳尔瓦医院正通过政府采购寻找用于识别爱沙尼亚语和进行转录的软件。该软件应能将医生或护士与患者的对话转换为可处理、翻译、播放和存储的电子文本。

该医院还希望AI助手能够建议医疗代码并帮助医生作出决策。同时，要求强调，所有阶段的最终决定必须由医生作出。未经医疗专业人员审核和批准的AI生成数据不得录入患者病历。

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塔尔图大学医院于10月中旬在急诊科启动了EMO24应用程序为期三个月的试用。科室负责人艾梅·凯斯解释说，该项目旨在减少工作人员用于文档工作的时间，并避免患者向不同工作人员多次描述自身状况的情况。

数据保护和患者同意

Heba诊所使用AI在就诊前准备患者病史，在就诊期间记录对话，并在之后为患者生成摘要和说明。该诊所首席执行官艾因·阿维克苏表示，人工智能不应代替医生作出决定，而应支持有助于人们管理自身健康的决定。

爱沙尼亚社会事务部创新事务副秘书长内勒·拉比表示，目前没有一个用于医院应用AI的统一全国系统：医疗机构主要根据自身需求寻找解决方案。同时，国家正在为家庭医学和电子急救系统开发转录工具。

在Confido，患者可以在就诊期间选择不使用AI。参与塔尔图大学医院的试点项目同样是自愿的：如果患者不同意使用该系统，信息收集、诊断和治疗将照常进行。该部强调，必须告知患者有关录音及其使用目的，并且处理此类数据须遵守严格的信息保护规则。

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