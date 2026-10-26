普瓦维医院获4147万兹罗提用于肿瘤医疗服务——RMF24

波兰普瓦维的独立公共医疗机构根据国家复苏与韧性计划获得了41,468,517.11兹罗提。正如RMF24报道，这笔资金将用于全面改善肿瘤患者医疗服务、升级基础设施以及采购专业医疗设备。

将 модернизировать哪些部门

该项目名为“全面改善普瓦维SPZOZ肿瘤患者医疗服务”。项目 предусматривает对普通外科、内镜检查室、肿瘤门诊和手术综合体进行维修和现代化改造。工程还包括通往D楼的道路。

作为项目的一部分，该机构还购置了高度专业化的医疗设备。基础设施升级与此类设备相结合，旨在增强医院为肿瘤疾病患者提供医疗服务的能力。

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项目目标

这项投资旨在改善治疗的可及性和舒适度，并确保安全的医疗服务条件。内镜检查室能够开展对发现包括肿瘤在内的各种疾病具有重要意义的检查。肿瘤门诊提供专业咨询，普通外科和手术综合体则提供外科治疗条件。

波兰国家复苏与韧性计划是一项由欧盟资助的投资和改革计划。在医疗卫生领域，该计划支持基础设施现代化以及采购用于诊断和治疗的现代设备。

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