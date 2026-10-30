由多伦多大学研究人员安吉拉·杰拉特领导的ICES研究发现，接受女性医生治疗与住院患者较低的死亡率和再入院率有关。News-Medical对此报道。

近百万名患者的数据

科学家分析了958,150名成年人的数据。这些患者在2008年1月1日至2022年12月31日期间因七种常见医学诊断之一住院，其中包括急性心肌梗死和肺炎。

接受女性医生照护的患者有259,759人，接受男性医生照护的患者有698,391人。由于患者住院期间可能由多名专科人员提供照护，作者还评估了治疗结果与女性医生提供的医疗照护占比之间的关联。

30天后的指标

由女性医生负责的患者中，30天死亡率为12.3%，而男性医生患者中为13.7%。再入院率也略低，分别为18.6%和18.9%。

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住院期间由女性医生提供的照护占比更高，也与30天内死亡概率降低7%相关。研究人员在90天和一年后也观察到了类似规律。

可能的解释

作者推测，这一差异可能与更以患者为中心的沟通方式，以及女性医生花在患者身上的时间更多有关。她们也可能更常按照临床指南开具治疗方案、与同事会诊，并让患者参与决策。

杰拉特强调，该研究的目标并非偏向某一群体的医生，而是识别能够改善医疗照护的实践和方法。研究人员建议进一步确定临床实践是否因医生性别而异，以及这些结论能否推广至其他医疗系统和国家。论文《住院患者中医生性别与治疗结局》发表于《JAMA Network Open》10月刊。

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