LSD加速脑节律并使神经信号更复杂——News-Medical

一个国际科学家团队分析了在英国伦敦帝国理工学院收集的脑磁图数据，发现LSD不仅会削弱某些脑节律，还会加快这些节律，并使脑信号变得更加复杂。研究结果于2026年10月7日发表在《Communications Biology》期刊上，News-Medical报道。

研究人员分析了由神经元活动产生的磁场记录。研究共有17名健康志愿者参与，每人以两周为间隔接受了两次实验。在其中一次实验中，参与者接受了75微克LSD静脉注射；另一次则接受了生理盐水安慰剂。

更快的阿尔法和贝塔节律

在LSD作用下，大脑皮层大片区域的阿尔法波加快了约2赫兹，贝塔波则加快了约5赫兹。阿尔法节律通常在闭眼休息状态下占主导地位，而贝塔节律尤其与注意力集中和决策有关。

此前，此类脑波强度在迷幻剂影响下的下降主要被解释为去同步化，即神经元活动的协调性降低。研究作者指出，常规分析方法并不总能区分节律实际减弱与其频率变化。卡里姆·杰尔比教授表示，忽视向更快节律的偏移，可能导致对LSD影响大脑方式的错误解读。

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更复杂且更难预测的信号

科学家还记录到脑信号的分形维度和模式多样性增加。这意味着，LSD作用下的大脑活动变得更加细致、不规则且更难预测。这些变化在与感觉感知、语言、情绪和心理意象有关的区域最为明显。与此同时，运动皮层的变化相对较小。

一项机器学习算法仅根据脑信号训练来区分LSD和安慰剂实验，在88%的情况下正确分类，而随机选择的正确率为50%。同时，这项研究并未评估该物质的治疗效果，因为研究对象是单次给药后的健康人群。

在后续研究中，科学家已在比较LSD、裸盖菇素和二甲基色胺对大脑活动的影响。他们的目标是更准确地确定每种物质特有的变化，并在未来预测患者对治疗的个体反应。

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