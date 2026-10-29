2026年10月29日至30日的磁暴及太阳活动预报

预计10月29日至30日期间，太阳活动将发生变化，这可能会影响地球的地磁状况。 在地球磁场扰动期间，有些人会抱怨头痛、疲劳和压力，但关于磁暴对身体状况的直接影响，科学数据仍存在争议。

地磁活动按0至9的等级进行测量。通常采用行星K指数作为指标，若数值达到5及以上，则属于强磁暴。

预计10月29日（星期四），太阳活动将达到K指数1.7（绿色级别），这相当于弱磁暴。

10月30日（周五），预计太阳活动K指数为3（绿色级别），这相当于弱级别的地磁风暴。

需要特别指出的是，磁暴预报可能会发生变化，因为太阳活动研究人员每三小时就会更新一次数据。因此，建议您定期关注相关变化

来源：美国国家海洋和大气管理局（NOAA）空间天气预报中心（SWPC）

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