瑞典一项研究发现，职业接触石油基润滑剂与更高的多发性硬化症几率存在关联。其中包括发动机油和液压油、金属加工用润滑冷却液以及模板油。有关这项于2026年11月4日发表在《Neurology》杂志上的研究结果，News-Medical进行了报道。

近九千名参与者的数据

科学家分析了2872名近期被诊断为多发性硬化症的人和6122名未患该病的人的数据。参与者按年龄、性别和居住地进行匹配；其平均年龄为35岁。所有人均居住在瑞典，并填写了有关工作经历及可能接触相关物质的问卷。

研究人员将职业接触定义为在出现首个多发性硬化症症状的年份之前，曾使用至少一种此类物质工作。251名多发性硬化症患者报告了此类接触，占8.7%；对照组中有399名参与者报告了此类接触，占6.5%。

在考虑年龄、性别、居住地、吸烟及其他因素后，报告接触润滑剂的参与者患多发性硬化症的几率比未报告此类接触者高38%。

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接触持续时间与局限性

接触时间每增加一年，多发性硬化症的几率增加2%；每周接触时间每增加一小时，几率也增加2%。在对首次症状出现前至少七年曾受到暴露的参与者进行的单独分析中，这一关联仍然存在：多发性硬化症的几率高出55%。

接触这些物质的参与者中，常见职业包括金属加工、建筑、汽车维修和机器维护。研究人员还发现，润滑剂暴露与吸烟及某些遗传特征之间的交互作用更强。同时，具备所有所考察因素的参与者群体很小——16名多发性硬化症患者和两名未患该病者——因此这一估计的准确性较低。

作者强调，这项研究显示的是关联，而非证明润滑剂会导致多发性硬化症。研究的局限性包括对物质接触情况的自我报告，以及其他工作场所因素可能造成的影响。这些结论需要在其他人群中得到验证。

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