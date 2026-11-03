澳大利亚布里斯班和斯普林菲尔德的Mater医院将永久关闭内部病理服务，并将其移交给专业外部服务提供商。该决定是在调查Mater Brisbane实验室可能发生甲醛暴露，以及该业务领域财务不可持续的背景下作出的。据《卫报》报道。

实验室关闭

这些变化将影响两家医院约400名员工。将被关闭的部门包括一间实验室，该实验室在发生意外死亡的情况下对胎儿和新生儿的组织及细胞进行检测。

布里斯班的解剖病理实验室于9月24日关闭，原因是担心工作人员可能接触过福尔马林。这是一种由水和甲醛构成的液体，被视为危险化学品。接触该物质可能导致眼睛、鼻子和呼吸道刺激、过敏反应，也与某些癌症风险增加有关。

作为预防措施，实验室工作人员被要求使用呼吸防护设备和个人暴露监测装置。9月21日采集17份样本后，一名员工获得的检测结果超过了职业暴露标准。Mater表示，对这一异常结果的调查仍在进行中。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

外包全部病理服务

Mater表示，恢复实验室运营将需要进行重大的长期基础设施改造和大量投资。该网络的一名代表指出，这一问题与对病理业务可行性的更广泛评估一并考虑，而其当前运营模式在长期内不可持续。

布里斯班和斯普林菲尔德Mater医院的所有病理服务将移交给专业服务提供商，其中包括Sullivan Nicolaides Pathology和Pathology Queensland。Queensland Health的一名代表表示，Pathology Queensland将在现有能力范围内承担少量增加的围产期尸检工作。该部门还表示，将与Mater合作，以确保患者能够获得所需的病理服务。

United Workers Union Queensland秘书菲奥娜·斯卡隆表示，如果无法为员工找到调岗机会，他们可能会受到重大影响。她说，即使人们继续从事同样的工作，转到其他雇主处也可能意味着失去部分收入和劳动条件。

关注我们在