美国研究发现，在未偿还医疗债务人群占比较高的县，数种常见癌症晚期的发病率更高。这项研究发表于《JAMA Network Open》，News-Medical报道。

近三千个县的数据

研究人员分析了美国2958个县的数据。他们将2016年被移交催收的医疗债务人群占比，与2017年至2021年的癌症发病率进行了对比。晚期被定义为疾病发生区域性或远处扩散。

在纳入分析的县中，平均有21.1%在征信机构有记录的人存在被移交催收的医疗债务。农村地区以及社会脆弱性更高、失业居民和未参保居民占比更大的县，此类债务水平更高。研究人员考虑了社会脆弱性、县的城市或农村属性、基层医疗医生密度、各州之间的差异以及人口规模。

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与肺癌的关联最强

医疗债务普及率每增加10个百分点，与晚期肺癌发病率每10万人年增加5.15例相关。研究还发现，结直肠癌增加0.69例，黑色素瘤增加0.59例，宫颈癌增加0.39例，肾癌和肾盂癌增加0.38例，膀胱癌增加0.24例，头颈癌增加0.92例，均按每10万人年计算。

在主要分析中，乳腺癌未观察到具有统计学意义的关联。同时，较高的医疗债务普及率与晚期前列腺癌较低的发病率相关。作者指出，这可能反映了筛查和诊断强度较低，而非该疾病的实际患病率更低。

这项研究属于生态学研究，即基于人群的研究，因此不能证明医疗债务本身导致了癌症被更晚发现。研究也无法确定有债务的人是否就是被诊断出癌症的同一批患者。其他社会经济、行为以及与医疗卫生系统相关的因素也可能影响结果。

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