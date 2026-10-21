巴基斯坦医务人员警告医生或拒收危重病例——Dawn

巴基斯坦医疗组织谴责了他们所称的医疗机构中充满敌意的工作环境。他们警告称，针对医生的骚扰、暴力以及向警方登记刑事案件报案，可能迫使医务人员拒绝接手危重病例。据Dawn报道。

针对医务人员的一系列案件

在发生数起事件后，医务人员的担忧加剧：拉合尔一名女医生疑似遭袭、海得拉巴利亚卡特大学医院27名医生被登记第一信息报告（FIR），以及卡拉奇鲁斯·普福医生医院的医务人员面临诉讼。

巴基斯坦医学协会代表阿卜杜勒·加富尔·肖罗表示，专业人员在心理压力、公开羞辱和行政迫害的氛围中工作。他表示，这正促使经验丰富的专家和年轻医生离开临床工作或离开该国。

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医学协会的要求

肖罗称，处理复杂患者的医务人员被系统性地依据巴基斯坦《刑法典》第302条和第322条指控谋杀，并面临金额巨大的民事诉讼。他还表示，法院裁决规定可同时对整个医院部门的工作人员签发不得保释的逮捕令——从教授和科室主任到实习医生和初级医生。

这名协会代表认为，有关医疗服务的投诉应首先提交给卫生委员会或独立医学委员会进行专业评估，而不是立即提交刑事法院。他警告称，对刑事追诉的恐惧可能会促使医生采取“防御性医疗”——不愿实施高风险程序或接收病情危重的患者。

巴基斯坦医学协会呼吁总理、首席大法官和各省政府，不要允许在未获得相关委员会或独立医学委员会事先技术意见的情况下，依据第302条和第322条对医务人员提出指控或签发逮捕令。该组织还呼吁全面实施保护医疗机构和人员的法律。

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