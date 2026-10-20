40岁前发生的绝经与更高的心血管疾病和冠心病风险相关。这项研究结果将于2026年10月20日至24日在美国圣迭戈举行的The Menopause Society年度会议上发布，News-Medical报道。

超过4,700名参与者的数据

研究人员分析了超过4,700名45岁至64岁绝经后女性的数据。平均随访时间为21.4年，在此期间，参与者中记录到1,570例心血管事件。

40岁前发生的绝经被视为过早绝经。据The Menopause Society数据，约1%的女性会经历这种情况。此前，过早绝经被认为与更高的心血管疾病和骨质疏松风险相关。

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更高的胰岛素水平

与45岁或之后绝经的参与者相比，40岁前绝经的女性患心血管疾病和冠心病的风险更高。同时，研究人员未发现过早绝经与卒中或心力衰竭风险增加之间存在关联。

40岁前绝经女性的胰岛素水平比对照组高9.3%，而空腹血糖水平没有差异。该研究第一作者扎伊林·辛博士指出，胰岛素抵抗可能是将过早绝经与更高心血管风险联系起来的机制之一。

40至44岁绝经

研究中被定义为早发绝经的40至44岁绝经，与任何一项所评估的心血管问题风险增加无关。

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