在美国，症状累及多个身体系统的长新冠患者中，不足19%的人在三年内病情持续改善。这是研究作者根据对1019名成年人的研究得出的结论，这些人的疑似长新冠在初次感染一年后仍然存在。

总体而言，约半数参与者在随后三年内表现出症状持续减轻，约四分之一达到完全缓解。同时，结果因疾病表现不同而存在显著差异，《日本时报》报道。

不同的症状组别

以嗅觉或味觉变化为主要症状的参与者中，约60%在三年内有所改善。对于具有多系统症状的组别，这一比例不足19%。

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长新冠可能导致疲劳、认知障碍、头晕、心跳加快、呼吸急促，以及即使在中等强度的体力或脑力活动后也会感到不适加重。报道称，目前没有获批用于治疗这一状况的方法。

如何评估改善

该研究是在由美国国立卫生研究院资助的Recover倡议框架内开展的。如果参与者的症状评分在连续两次就诊中均低于疑似长新冠的阈值，则被认为病情有所改善。

未参与该研究的圣路易斯退伍军人医疗保健系统临床流行病学中心主任齐亚德·阿尔-阿利指出，症状指数在很大程度上计入了嗅觉或味觉丧失以及慢性咳嗽。南安普敦大学公共卫生学教授妮丝琳·阿尔万也指出，该指数尚未在其他人群中经过独立验证，症状可能在改善和复发之间波动。

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