一项对五项研究进行的系统综述发现，接受睾酮治疗的绝经后女性在认知功能方面没有出现统计学显著改善。据News-Medical报道，该研究发表在《Reproduction and Fertility》期刊上。

研究人员分析了什么

研究作者审查了五项现有研究，参与者为41岁至65岁的女性，以评估睾酮是否会影响绝经期间及绝经后的思维和记忆。他们研究了执行功能、言语学习和记忆，以及视觉空间学习和记忆。

参与者每日、每周或每月接受睾酮或安慰剂。不同研究中的此类治疗持续时间为4至26周。研究人员在荟萃分析中使用了三项随机对照试验的结果，共涉及244名参与者。

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证据有限

根据荟萃分析结果，睾酮组与安慰剂组在认知指标方面没有记录到统计学显著差异。同时，作者强调，这并不能证明睾酮没有效果，而是表明现有证据不足以得出最终结论。

研究人员指出，可获得的研究数量和样本规模均有限。该综述的数据来自澳大利亚、加拿大、美国和瑞典。作者认为，未来研究应有助于更好地确定睾酮治疗、记忆与绝经期间思维变化之间可能存在的关联。

绝经期间对所谓“脑雾”的抱怨可能包括难以回想单词和数字、难以集中注意力、健忘以及容易丢东西。英国更年期协会和国际更年期协会现行建议支持将睾酮用于治疗性欲低下，而其对思维和记忆的影响仍缺乏充分研究。

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