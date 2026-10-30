一项对随机试验进行的系统综述和荟萃分析显示，食用坚果与脂肪量小幅减少有关，但体重、体重指数或腰围没有出现统计学显著变化。News-Medical报道了这项发表于《Foods》期刊的研究结果。

体成分发生变化，但体重未下降

作者分析了154篇论文，这些论文涵盖了119项针对成年人的独立随机对照试验。定量荟萃分析纳入了102篇论文。随访时间中位数为21周，不过各项试验的持续时间差异很大。

平均而言，食用坚果与体脂比例下降约0.3个百分点、绝对脂肪量减少0.41公斤有关。去脂体重比例增加了0.71个百分点，但其绝对值没有出现统计学显著变化。这意味着结果并不能证实肌肉量增加。

食用坚果的研究参与者报告称，其膳食能量摄入量每天增加约120千卡。与此同时，作者没有发现体重显著增加，也未能确定为何报告的更高能量摄入水平没有导致可测量的体重增加。

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对胆固醇的影响

荟萃分析还将坚果与总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯的小幅下降联系起来。研究没有发现对高密度脂蛋白胆固醇水平的显著影响。同时，作者将有关甘油三酯的证据确定性评为极低。

研究人员分别比较了以单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸为主的坚果。仅在富含单不饱和脂肪的坚果亚组中发现脂肪量约减少0.42公斤，且具有统计学显著性。不过，两个亚组之间的差异并不显著，因此未能确定一种坚果类型优于另一种。

研究局限性

作者指出，用于按脂肪酸组成划分坚果的阈值尚未针对单个产品得到验证。研究还采用了不同的体成分评估方法，包括双能X线吸收测定法和生物电阻抗分析。脂肪量及其比例变化的证据确定性被评为中等，而体重、体重指数、总胆固醇和LDL胆固醇的证据确定性被评为低。

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