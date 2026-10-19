一项涵盖三个大洲近1600万人的19项观察性研究的系统综述和荟萃分析发现，注意缺陷多动障碍（ADHD）与更高的死亡率存在关联。据News-Medical报道，研究结果发表于《JAMA Network Open》期刊。

不同死因的死亡率更高

作者分析了在数年间比较确诊ADHD者与未确诊者死亡率的研究。在一些研究中，参与者被随访超过20年。

荟萃分析结果显示，ADHD患者的全因死亡率高出70%。自杀死亡率高出90%，因伤害死亡——包括故意和非故意伤害——高出55%，自然原因死亡率高出27%。

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研究人员指出，ADHD患者更常出现心理健康问题，并可能面临情绪调节、冲动控制方面的困难，以及具有冒险行为倾向。其他可能因素还包括社会排斥、污名化、获得医疗服务的困难以及坚持治疗的困难。

药物数据有限

作者还发现，在ADHD患者中，服用治疗该障碍的药物与低25%的死亡风险相关。不过，这一结论仅基于纳入的19项研究中的3项。

科学家强调，综述中的所有研究都属于观察性研究，因此无法确定ADHD、治疗与死亡率之间的因果关系。各项研究的结果在所发现风险的程度上也存在显著差异。

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