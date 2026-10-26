一项涵盖来自不同国家的24,523名女性、共21项研究的系统综述发现，绝经阶段与报告焦虑症状的可能性之间存在关联。围绝经期女性报告此类症状的可能性最高；围绝经期是绝经前的过渡阶段。据News-Medical报道，这项研究结果发表在《Scientific Reports》期刊上。

荟萃分析结果

荟萃分析纳入了15项研究。与绝经前女性相比，围绝经期参与者报告焦虑症状的可能性高59%。

对于绝经后女性，这一可能性比绝经前女性高63%。同时，直接比较显示，绝经后女性报告焦虑症状的可能性比围绝经期女性低21%。作者指出，各项研究的结果存在显著差异。

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研究局限性

该综述并未确定绝经会导致焦虑，也未确定每位女性的症状都会随时间必然加重。研究人员分析了采用不同焦虑评估工具的观察性研究，其中包括HADS、STAI和GAD-7。

作者认为，激素波动、血管舒缩症状、睡眠障碍和社会压力源可能影响症状，但这些机制并未得到直接检验。既往焦虑经历、睡眠问题和心理社会因素也可能影响结果。

研究人员指出，医生应在询问绝经相关血管舒缩表现的同时，询问患者是否有焦虑症状，并在必要时将其转介至适当的心理社会支持服务。

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