得克萨斯大学MD安德森癌症中心的研究人员描述了一种机制，使癌细胞能够选择性地增强对肿瘤生长重要的蛋白质的生成，其中包括KRAS。正如News-Medical报道，研究结果发表在《Nature Cell Biology》期刊上。

METTL13酶的作用

KRAS属于在癌症中经常发生突变的基因。它促进肿瘤生长，包括许多肺癌和胰腺癌病例。尽管靶向KRAS的药物已改善部分患者的治疗结果，但肿瘤可能会随着时间推移而适应并对治疗产生耐药性。

研究作者发现，METTL13会向一种参与其他蛋白质合成的蛋白质添加一种化学标记——甲基化。这种修饰有助于细胞更有效地读取信使RNA中的某些密码子。因此，它们能够生成更多支持肿瘤生长和存活的蛋白质。

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同时，METTL13并未毫无例外地增强所有蛋白质的合成。它的作用涉及一组有限的蛋白质，其中相当大一部分与肿瘤生长和细胞存活有关。

临床前模型的结果

减少METTL13的数量或将其删除，可降低KRAS及其他与癌症发展相关蛋白质的水平，并减缓多个临床前模型中的肿瘤生长。在具有KRAS突变的肺癌模型中，METTL13的缺失还减缓了已对KRAS抑制剂索托拉西布产生耐药性的肿瘤生长，恢复了对治疗的敏感性，并延长了这些模型中的生存期。

研究人员还指出，肿瘤中METTL13活性较高的患者对KRAS抑制剂的反应较差。科学家强调，这些结果属于临床前结果，在可能应用于临床实践之前需要进一步验证。后续研究应明确如何安全地影响METTL13，以及其水平是否能够帮助预测靶向KRAS治疗的有效性。

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