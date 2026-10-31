在澳大利亚，北领地卫生部长史蒂夫·埃金顿就达尔文皇家医院一起隐私泄露事件向12名受影响的孕妇致歉。NT Health最初称该事件影响了5名女性，但随后承认共有12人受到影响，ABC新闻报道。

NT Health解释称，人数发生变化是因为需要专业IT协助才能访问包含该事件资料的文件。一些女性直到ABC记者联系她们后才得知此次泄露。据该媒体报道，部分受影响者表示感到愤怒、恐惧和压力。

埃金顿在新闻发布会上致歉，并表示此事已移交警方和北领地信息专员。同时，一名受影响者批评部长称该部门作出了积极主动反应的说法，指出患者等待事件通知长达两周。

停尸房拥挤和霉菌问题

同一周，卫生服务工会表示，达尔文皇家医院病理楼的工作人员因拥挤停尸房中腐烂尸体的气味而身体不适。该工会南澳大利亚州和北领地分会秘书比利·埃尔里克表示，工作人员获得了空气清新剂和口罩，但他称这一情况不可接受。

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该工会还报告称，Casuarina Plaza医疗机构长期存在霉菌问题，并表示NT Health忽视了有关爱丽斯泉医院霉菌问题的警告。埃金顿称，他周二得知爱丽斯泉的问题，并指示NT Health管理层查明情况。对于Casuarina Plaza，他表示需要考虑为员工安排替代场所。

反对党要求辞职

部长还回应了周日凯瑟琳医院急诊科6名工作人员遭到疑似袭击的报道。根据ABC援引的说法，工作人员遭到拳打、脚踢和撕咬。埃金顿表示，他直到周三才得知该事件，并解释称这是由于向警方报告出现延误。

周四，反对党领袖塞莱娜·乌伊博呼吁埃金顿辞职，指责他未能妥善应对医疗系统的问题。作为回应，部长批评北领地前工党政府在该领域的工作。

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