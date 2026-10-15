尼日利亚卫生与社会福利协调部长穆罕默德·帕特在阿布贾表示，非传染性疾病已成为该国疾病负担增长最快的组成部分之一。他说，卫生系统迫切需要为这一趋势做好准备，Premium Times Nigeria报道。

帕特于10月15日在由尼日利亚卫生改革基金会组织的一本有关非传染性疾病和尼日利亚卫生改革的书籍发布会上发表讲话。他列举了高血压、糖尿病、心血管疾病、中风、镰状细胞性贫血、肿瘤疾病和神经系统疾病等患病率正在上升的疾病。

部长解释说，增长与生活方式变化和人口老龄化有关。同时，他指出，艾滋病病毒、结核病和孕产妇死亡率仍然是该国面临的挑战。

有关项目成果的声明

帕特表示，旨在降低孕产妇和新生儿死亡率的MAMII倡议使孕产妇死亡率下降了22%，新生儿死亡率下降了10%。他还援引近期一项小型人口健康调查的数据，该调查记录了由合格医务人员协助分娩的比例、产前保健覆盖率和避孕普及率的上升。

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部长补充说，根据调查数据，疟疾发病率降至15%，为20至30年来的最低水平。

资金与医疗基础设施

帕特表示，联邦预算中用于医疗卫生的比例已从约3%至4%提高到6%。他说，三年内尼日利亚对近8万名基层卫生工作者进行了再培训，并将医学生和护理学生的招生名额增加了一倍。

他还报告称，位于阿扎雷、埃努古和贝宁的六个专科医疗中心中已有三个投入使用，10个配备磁共振成像设备、计算机断层扫描仪和导管插入实验室的诊断中心也已建成。此外，部长表示，“了解你的指标”运动已为1000万尼日利亚人提供血压、血糖、胆固醇和前列腺特异性抗原检测。

帕特强调，治疗的可负担性至关重要，因为非传染性疾病需要终身治疗。他说，过去三年中，通过国家健康保险管理局，已有超过700万人被纳入保险体系。

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