实验室小鼠连续三周接受农药鱼藤酮后，在未接受消除症状治疗的一年后，在运动测试中与同龄对照组持平。ScienceAlert 报道了这项发表于《iScience》期刊的研究结果。

科学家连续21天每天向年轻成年雄性小鼠施用鱼藤酮。这种物质被用于动物模型，因为它可通过影响线粒体——产生能量的细胞结构——重现部分帕金森病的典型障碍。

测试结果逐步改善

在实验开始后的前四周，暴露于鱼藤酮的小鼠行进距离更短、移动更慢，并且在旋转杆上保持平衡的能力更差。它们也较少探索高架迷宫的开放区域，这在实验中被用作焦虑样行为的指标。

在更长期的观察中，这些差异逐渐消失。约四个月后，小鼠在开放场测试中的结果达到对照组水平。七个月后，旋转杆测试中已未发现具有统计学意义的差异；12个月后，两组在焦虑样行为测试中也没有差异。

神经元的变化

研究人员研究了黑质致密部，这是与运动控制相关的中脑区域。在暴露于鱼藤酮后不久，带有酪氨酸羟化酶标记的细胞数量和密度约低40%。酪氨酸羟化酶是合成多巴胺所必需的酶。与此同时，另一种覆盖范围更广的神经元标记显示，这些细胞的总体密度得以保持。

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12个月后，两组中带有酪氨酸羟化酶的细胞数量和密度相当，尽管鱼藤酮处理后小鼠的该酶信号强度仍较低。研究人员推测，一些存活的细胞可能产生了过少的酪氨酸羟化酶，因而无法被识别为多巴胺能神经元。

与此同时，动物衰老使比较变得复杂：12个月后，对照组小鼠中带有这一标记的细胞密度比早期阶段低约45%。两组随着年龄增长在旋转杆测试中的表现也更差，因此与年龄较大的对照组小鼠相当并不意味着回到了更年轻的状态。

研究的局限性

该研究仅有雄性小鼠参与，12个月后的分析中，每组根据测量项目包含3至8只动物。此外，鱼藤酮模型未能重现人类帕金森病的若干特征，包括异常修饰的α-突触核蛋白大量积累。鱼藤酮本身也可能导致肌肉无力和整体状况恶化，从而影响运动测试。

作者强调，结果并不意味着接触农药是安全的，也不否定接触农药与帕金森病风险之间的关联。要评估这些数据对人类的意义，需要开展涉及人类的研究，或对人类多巴胺能细胞和组织进行研究。

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