麻省理工学院研究人员开发了一种用于向大脑长期递送药物的植入式装置，未来可能用于胶质母细胞瘤切除手术后。该装置配有药物储液仓和由24个微型超声换能器组成的阵列，旨在帮助分子在脑组织中扩散得更远。

据News-Medical报道，这项研发成果被命名为LUCID，即长期超声增强对流注射装置。它是一种厚度相当于一张厚纸的柔性植入物：用于输送药物的套管直接在超声换能器阵列上通过3D打印制成。

该装置如何工作

LUCID储液仓可容纳约100微升液体。药物通过被动渗透泵输送，超声作用的参数可通过蓝牙无线调节。该装置还配备了一块可无线充电的小型电池。

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超声波会产生对流，能够将分子输送到更远的距离。机械振动也能够暂时提高血脑屏障的通透性。研究人员预计，这将有助于扩大治疗对术后可能残留肿瘤细胞区域的覆盖范围。

首次试验结果

在凝胶状组织模型测试中，采用超声的递送方式使分子的扩散范围明显大于未采用超声时。该系统还在小鼠身上进行了测试，并注入了MRI造影剂：在超声阵列激活后，造影剂在大脑中扩散得更远。

研究结果发表于《Device》期刊。科学家指出，未来这项技术可能不仅可用于小分子，也可用于免疫疗法、核酸和基因疗法。为用于患者，他们建议将套管和超声阵列置于颅骨内，而将电池和电子组件置于颅骨外。

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