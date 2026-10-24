由囊性纤维化基金会召集的国际多学科团队制定了首份面向囊性纤维化患者的生殖健康临床指南。正如News-Medical报道，该文件于2026年8月发布。文件建议在青少年时期开始讨论生殖健康，并且每年至少重访这一话题一次。

妊娠规划与避孕

指南指出，CFTR调节剂改变了许多囊性纤维化患者的生殖可能性。2019年，三联组合药物elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor在美国获批；2020年在英国获批。此后，这些国家患有该疾病的女性的妊娠率几乎翻了一倍。

囊性纤维化可能导致宫颈黏液变稠，使精子更难进入子宫。CFTR调节剂治疗可能改善宫颈环境，这或许能够解释生育能力的提高。不计划怀孕的女性不应将囊性纤维化视为防止受孕的方法。大多数人可选择多种避孕方式，但lumacaftor/ivacaftor可能降低激素避孕的有效性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

妊娠期间的监测

由于早产和妊娠期糖尿病的可能性，患有囊性纤维化女性的妊娠仍被视为高风险妊娠。孕前监测可能包括对肺功能、营养状况、体重、糖尿病、其他合并症、药物和补充剂的评估。还会向患者及其伴侣提供遗传变异携带者筛查和遗传咨询。

约30–40%的囊性纤维化成年患者会发生与该疾病相关的糖尿病。因此，指南建议在怀孕前进行口服葡萄糖耐量试验，并在孕期额外检测血糖水平。CFTR调节剂可通过胎盘并进入母乳，因此，妊娠或母乳喂养期间的治疗决定应与囊性纤维化和产科护理专家共同作出。

男性生育能力

超过95%的囊性纤维化男性无法自然使人受孕，因为他们出生时没有输精管。不过，他们中的大多数能够产生精子，因此要实现生物学父亲身份，通常需要获取精子并采用辅助生殖技术，包括体外受精。个别已报道的病例显示，在子宫内受到CFTR调节剂影响的囊性纤维化男孩出生时保留了输精管。同时，这些并非大型研究，因此不能据此对未来生育能力作出结论。

关注我们在