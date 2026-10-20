Mass General Brigham的研究人员利用美国模型得出结论：对于酒精相关性肝硬化患者，定期进行肝癌筛查即使在疾病风险低于现行建议所设定的水平时，也可能具有成本效益并延长寿命。正如News-Medical报道，研究结果发表在《Clinical Gastroenterology and Hepatology》期刊上。

更低的风险阈值

酒精相关性肝硬化是因过量饮酒导致的肝损伤晚期阶段，健康组织会被瘢痕组织取代。这种状况会增加肝细胞癌的风险，肝细胞癌是常见的肝癌类型。

现行建议主要规定，对肝细胞癌年风险超过1%的人进行定期检查。这一阈值基于较早的研究，其中大多数参与者是病毒性肝炎患者。与此同时，酒精相关性肝硬化患者每年患肝癌的风险往往低于1%。

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建模结果显示，当肝癌年风险低至0.45%时，每年两次的检查就具有益处且具有成本效益。筛查包括超声检查和血液检测。

建模结果

作者利用包含真实世界筛查和治疗数据的数学模型，模拟了美国5000万名假设患者的疾病进程。研究人员以质量调整生命年指标评估结果。

计算结果显示，每10万名患者中，监测为继续饮酒者带来约2083个额外生命年，为戒酒者带来3357个额外生命年。研究人员指出，筛查对两组都具有成本效益，因为早期发现肿瘤能够获得可延长寿命的治疗。

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