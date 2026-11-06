卫生部解释了在何种情况下麻醉和镇静对患者是免费的

在“医疗保障计划”框架内进行的麻醉和镇静治疗，患者无需额外付费。

卫生部在相关说明中明确指出这一点。

“外科手术、部分检查及治疗过程中所需的麻醉和镇静服务均包含在《医疗保障计划》（ПМГ）中。 这意味着，患者可在与乌克兰国家卫生局（NSZU）签订相关合同的医疗机构中免费获得这些服务。此类服务的费用由国家承担，”卫生部指出。

该部解释称，麻醉可在医疗干预过程中提供镇痛，而镇静则有助于减轻焦虑和不适感。是否需要使用以及采用何种方法，由医生根据具体操作、患者状况和医学指征来决定。

医疗保障计划规定，在以下情况下应提供麻醉、镇静或麻醉学支持：

外科手术——包括住院手术和日间手术，以及器官移植；

诊断和治疗程序——特别是结肠镜检查、胃镜检查、宫腔镜检查、膀胱镜检查、支气管镜检查以及住院治疗期间的某些侵入性操作；

血液病及肿瘤血液病的诊断与治疗——特别是骨髓穿刺、腰椎穿刺、颅骨钻孔活检及淋巴结活检；

急性脑卒中及心肌梗死救治——特别是进行侵入性干预期间；

化疗及放射治疗——在需要麻醉支持的侵入性诊断和治疗操作期间；

分娩及不孕症治疗——包括手术干预、产科操作以及辅助生殖技术应用的特定阶段，特别是经阴道卵泡抽吸术。

根据医学指征，在某些内窥镜检查过程中，也可采集生物样本用于组织学或细胞学检查，在个别情况下还可进行必要的治疗干预。

卫生部指出，根据医疗服务套餐的不同，相关要求中可能使用不同的表述：局部麻醉或全身麻醉、镇静、麻醉保障或麻醉陪护。 同时，如果该服务包含在相应的《医疗保障计划》套餐中，且是根据医学指征提供的，患者无需单独支付麻醉、镇静或麻醉医师的服务费用。

如果医疗机构要求患者为《医疗保障计划》相关套餐中已包含的麻醉、镇静或麻醉科医生服务支付费用，患者可向国家医疗保障局（NSZU）提出投诉。

为此，需拨打客服中心电话16-77，或在国家医疗保障局（NSZU）官方网站上填写电子投诉表。投诉中应注明医疗机构名称、就医情况以及被要求付费的具体服务项目。

来源：乌克兰卫生部

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