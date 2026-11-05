由斯坦福医学领导的研究人员开发了一项基于静息态功能性MRI的指标，该指标或可在明显记忆问题出现之前，识别认知能力下降和阿尔茨海默病的易感性。据News-Medical报道，研究结果于11月4日发表在《Science Advances》期刊上。

比较了两组老年人

科学家分析了180名所谓“超级老年人”和110名确诊阿尔茨海默病患者的功能性MRI数据。在这项研究中，“超级老年人”指75岁及以上、记忆力达到典型45岁人群水平，且执行功能仍符合其年龄正常水平的人。

研究人员发现了大脑功能连接性的差异，即大脑不同区域在静息状态下的活动和相互作用模式。基于此，他们创建了阿尔茨海默病韧性—易感性连接组量表，即ARC。该量表能以约85%的准确率区分“超级老年人”和患有阿尔茨海默病的参与者。

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在超过1300人中检验了预测结果

随后，研究人员将ARC应用于超过1300名55至70岁的人群，他们在接受检查时没有认知障碍。量表得分越高，意味着脑部活动越类似于阿尔茨海默病患者；得分越低，则越类似于“超级老年人”的模式。

在随访开始时，不同ARC结果组之间的认知测试未发现明显差异。然而，在后续数据中，指标更类似于阿尔茨海默病的人，其记忆、注意力和执行功能测试结果下降得更快。他们也更常被发现存在β-淀粉样蛋白沉积，并被诊断为阿尔茨海默病。可用数据集中的最长随访期达到12年，尽管大多数参与者的随访期为五至六年。

该指标目前尚不是诊断方法

作者指出，ARC不应作为诊断测试使用。他们认为，它可能成为监测认知状态和进行早期风险评估的工具。研究资深作者、精神病学与行为科学副教授余章表示，团队计划研究认知训练是否能够改变这一指标。本研究未测试经颅磁刺激和认知训练作为预防认知能力下降的方法。

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