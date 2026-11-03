St. Jude Children's Research Hospital和Seattle Children's Hospital的科学家与Children's Oncology Group共同发现，在确诊时的B细胞急性淋巴细胞白血病样本中存在的遗传变化，可能与儿童复发风险有关。正如News-Medical报道，这些变化的意义取决于白血病的遗传亚型。

B细胞急性淋巴细胞白血病是儿童中最常见的癌症。采用当前治疗方法，超过90%的患者能够存活，但疾病复发后的治疗效果较差。研究人员认为，在确诊时分析遗传特征，或可在治疗开始前更准确地评估复发风险。

比较了183名患者的样本

研究作者比较了183例儿童B细胞急性淋巴细胞白血病在初次确诊时和复发后的DNA样本。消息来源称，这是同类研究中规模最大的一项，使研究人员能够在疾病各个亚型层面分析遗传变化。

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研究人员原本预计会发现能够在不同亚型中同等提高复发风险的突变。然而，他们得出结论，风险取决于具体突变以及白血病的其他遗传特征。

ETV6::RUNX1亚型中的不同风险

其中一个例子涉及ETV6::RUNX1亚型，该亚型通常与较好的预后相关。在这一亚型中，ETV6第5外显子与RUNX1第4外显子融合的患者，其复发风险显著高于ETV6第5外显子与RUNX1第3外显子融合的患者。第一组患者的复发也更早出现。

基因组比较还显示，约3%临床上被归类为复发的病例，在生物学上类似于与原发白血病无关的新发癌症。作者认为，这对治疗选择很重要，因为新发疾病可能不需要在复发情况下使用的高强度治疗方案。研究结果发表于《Blood》期刊。

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