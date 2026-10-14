SRSF1过表达使小鼠中位寿命延长14%——News-Medical

美国哈佛大学Wyss研究所的研究人员将SRSF1基因确定为细胞年轻化的潜在靶点。据News-Medical报道，在老年小鼠实验中，利用腺相关病毒实现的SRSF1过表达减缓了虚弱的发展，并将动物的中位寿命延长了14%。

评估细胞年龄的算法

由遗传学教授乔治·丘奇领导的团队开发了一种机器学习算法，可根据基因表达谱确定细胞所谓的转录组年龄。该模型以从不同年龄捐赠者获取的人类皮肤成纤维细胞进行训练，随后用于筛选能够影响衰老过程的基因。

在筛选中得分最高的是SRSF1——一种编码RNA加工因子的基因。在老年成纤维细胞中，其过表达减少了细胞衰老表现、炎症信号和蛋白质稳态紊乱，并恢复了DNA修复程序。同时，细胞保留了成纤维细胞特有的形态，以及与其专门功能相关基因的表达。

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在小鼠中的验证

在动物实验中，研究人员通过具有肝脏嗜性的腺相关病毒递送SRSF1基因。作者报告了肝脏年轻化的迹象及全身性效应：实验小鼠变得虚弱的速度较慢，其中位寿命比对照组长14%。

SRSF1是一种RNA剪接因子：它参与将可变外显子纳入部分成熟信使RNA，这可能改变所合成蛋白质的功能。研究人员记录到可变剪接发生变化的明显趋势，但这些变化通过何种机制启动复杂的组织年轻化程序，仍有待研究。研究结果发表在《Nature Aging》期刊上。

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