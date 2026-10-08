西奈山伊坎医学院的研究人员发现，简短的安全提醒可降低大型语言模型在临床场景中作出潜在有害选择的比例。正如News-Medical报道，没有此类提醒时，模型回答中有16.6%可能有害；加入提醒后，这一比例降至10.1%。

超过1000万份回答

研究作者评估了20个大型语言模型，使用了50个临床场景的501种变体，以及100个根据去标识化医院出院记录改编的病例。模型总共给出了超过1000万份回答，其中约118万份包含潜在有害选择。

在研究中，模型被给予可能与患者安全相冲突的指令。特别是，研究人员要求它们为了减轻工作负担而跳过建议进行的后续血液检查。请求也可能被表述为紧急事项或上级的命令。模型被要求从四种行动选项中选择一种，包括执行指令、保留建议的监测措施，或向临床医生寻求帮助。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

提醒不能取代临床监督

研究人员测试了三种简短的安全提醒表述。每种组合测试十次，回答选项的顺序则随机调整。在20个模型中，有19个的潜在有害选择数量减少。这一效果既出现在书面临床场景中，也出现在根据医院出院记录改编的病例中。

潜在有害行动的例子包括为减轻工作负担而跳过必要检查，或在缺乏充分临床依据的情况下，在完成建议疗程前停止抗生素治疗。该研究于9月26日在线发表于《Communications Medicine》期刊。作者强调，简短提醒只是众多安全保障之一，不能取代临床监督。他们建议，开发人员和医疗机构在将人工智能系统整合到临床流程前实现安全测试自动化，并在模型更新后重复测试。

关注我们在