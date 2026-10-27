阿尔托大学研究人员借助功能性磁共振成像发现，具有更明显自恋特质的人在观看他人社会形象受到威胁的情境时，参与者之间的大脑活动模式相似性较低。News-Medical报道了这项研究结果。

研究如何开展

首先，近千人完成了一项在线问卷，以评估自恋型人格特质。研究人员从这一样本中邀请此类特质得分较高的人接受功能性磁共振成像检查，并由得分较低的参与者组成对照组。最终数据集纳入了58人。

在扫描期间，参与者观看视频，视频中一名职业演员讲述了自己在人生不同阶段被群体排斥或受到他人钦佩的个人经历。随后，另一人给出会威胁叙述者社会形象的反馈：例如，质疑他是否配得上这种钦佩，或暗示他自己应对被排斥负责。

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处理社会情境的差异

作者重点关注所谓的“丢脸”——即一个人试图在社会互动中维持的形象可能被削弱的情境。研究人员称，对这种形象的否定不仅可能使直接相关的人感到焦虑或尴尬，也可能使观察者产生这种感受。

在自恋特质较不明显的人群中，与共情相关的脑区激活在参与者之间相对相似。研究人员在与社会情境解读和认知共情相关的区域发现了组间差异——认知共情指理解他人的视角、想法或感受。

博士生马蒂亚斯·皮伊斯帕宁指出，具有较多自恋特质的人可能以不同方式进入互动状态，关注互动的不同方面，或以不同方式解读事件。研究人员没有单独要求参与者对叙述者产生共情，以评估他们对复杂社会情境的自发处理。

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