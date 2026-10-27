苏黎世联邦理工学院的科学家在实验室小鼠身上测试了一种实验性无线植入物，该装置能够从血液中清除多余葡萄糖。该设备通过由少量电能触发的受控化学反应，将葡萄糖转化为无害的葡萄糖酸盐，据《生命科学》报道。

设备如何工作

该反应器长约2.5厘米，包含一个电极，金和铂纳米颗粒嵌入石墨毡中。只有在供电充足时才会发生反应，因此可以通过改变输送至植入物的功率来调节葡萄糖清除强度。

该设备不需要有线供电。普通智能手机传输低水平射频能量，植入物的电子元件将其转换为直流电以启动反应。结合连续血糖监测仪，该系统可获得实时血糖数据，并调整手机传输的功率。

小鼠试验结果

在六周内，植入该装置的糖尿病和肥胖小鼠，其血糖水平比未经治疗的动物更稳定。它们的体重平均也减轻了10%。研究人员表示，对反应进行可控的开启和关闭，防止血糖水平降至安全指标以下。

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此外，该团队还在一个装有5升甜味溶液的容器中测试了该设备——这大致相当于人体的总血液量。该植入物也能够控制这一系统中的葡萄糖水平。不过，作者强调，这种测试不能替代在更大型动物和人类参与者中进行的研究。

研究的下一阶段

该研究的共同作者、生物技术和生物工程教授马丁·福森内格表示，团队仍需证明，该设备能够在人体内转化足够量的葡萄糖，同时长期保持催化剂的安全性和有效性。研究人员计划继续在其他实验动物身上进行测试，随后再进行人体试验。

该植入物并非旨在替代健康饮食、体育活动或预防医学。开发人员将其视为对现有2型糖尿病和肥胖治疗方法的可能补充。

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