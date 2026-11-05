洛克菲勒大学的研究人员绘制了结核分枝杆菌（Mycobacterium tuberculosis）关键基因相互作用的详细图谱。结核分枝杆菌是引发结核病的细菌。科学家分析了762个基因，并发现近6500种遗传相互作用，News-Medical报道。研究结果发表在《自然》杂志上。

如何研究细菌基因

研究对细菌生存至关重要的基因十分困难，因为完全关闭这些基因可能导致微生物死亡。该团队采用了一种改良的CRISPR干扰方法，即CRISPRi，可在不对DNA进行不可逆改变的情况下降低基因活性。

研究人员开发了一种可同时抑制两个基因的方法。他们比较了分别抑制每个基因以及同时抑制两个基因对细菌生长的影响。预期结果与实际结果之间的差异表明基因之间存在功能联系。该方法首先在相关的模式细菌耻垢分枝杆菌（Mycobacterium smegmatis）上得到完善，随后应用于结核病病原体。

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寻找抗生素组合

比较已知功能基因与此前未被表征基因的相互作用谱，有助于发现细菌生物过程中的新联系。尤其是，根据作者的结论，其中几个基因在线粒体电子传递链中发挥重要作用，该链有助于细胞产生能量。额外实验确认了它们参与一个主要呼吸蛋白复合体的运作。

科学家还将遗传数据与AlphaFold 3对分子结构的预测相结合。这为了解某些基因可能如何在分子层面共同发挥作用提供了更多信息。

研究作者发现了四种具有协同作用的药物组合。其中包括一种实验性化合物与乙胺丁醇这一现有抗结核抗生素的组合，该组合增强了对细菌的杀灭作用。研究人员还发现了一种拮抗性组合，在这种组合中，两种药物会削弱彼此的作用。所创建的图谱已向其他科学家开放。

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