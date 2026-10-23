科学家创建了一个约含100万个人人类中性粒细胞的单细胞图谱。中性粒细胞是最常见的白细胞类型；研究人员将不同的基因活性特征与代谢指标、癌症进程和死亡风险联系起来。据News-Medical报道，这项研究发表在《Nature Immunology》期刊上。

来自43组研究的数据

SCAHN图谱基于43组单细胞RNA测序数据编制，涵盖781个样本。研究人员分析了来自脐带血和外周血、肺、骨髓、结肠、肝脏、脾脏和胰腺的中性粒细胞。样本包括健康人，以及患有感染、自身免疫性疾病、心血管疾病、糖尿病和多种癌症的患者。

分析显示，不同的中性粒细胞亚群反映了成熟和免疫活性的阶段。表达AZU1和LTF基因的未成熟细胞更常在骨髓、脐带血和脾脏中发现。男性中，与未成熟中性粒细胞相关的特征更为明显；而女性中则更常记录到成熟中性粒细胞特征和与干扰素相关的特征。在纳入体重指数、年龄和吸烟状况后，这些差异仍然存在。

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与疾病严重程度和死亡率的关联

在重症COVID-19和细菌性败血症中，表达MMP9、AZU1和LTF的中性粒细胞亚群更常见。一些未成熟和脱颗粒中性粒细胞特征与更严重的病情和死亡率相关。相反，与CD74相关的特征与更好的结局相关。

研究人员还分析了来自The Cancer Genome Atlas数据库的8,205份肿瘤活检样本、弗雷明汉心脏研究的数据，以及来自两个数据库的430,588名患者的电子医疗记录。个别中性粒细胞基因特征与较不理想的代谢指标、发生糖尿病的风险、全因死亡风险升高以及七年内被诊断出癌症相关。同时，未发现与这一时期内新发心血管疾病存在显著关联。

血液中较高的中性粒细胞计数，包括在正常范围内以及在观察开始时没有合并症的人群中，也与多种慢性疾病风险升高相关；在斯坦福的一项队列中，还与更高的死亡率相关。作者强调，分析的回顾性性质无法确定因果关系，也无法证实这些指标的临床预测价值。实际应用需要前瞻性研究。

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