一个国际研究团队开发了约500个机器学习模型，用于评估20种常见癌症的风险。这些模型使用定期收集的医疗信息，包括病史、生活方式数据和血液检测结果。研究结果在欧洲肿瘤内科学会 ESMO 2026 年大会上发布，News-Medical报道。

近50万名参与者的数据

研究人员使用了463,620名英国生物样本库（UK Biobank）参与者的数据来创建这些模型，并对他们进行了约18年的随访。在此期间，57,055人被诊断出癌症。算法分析了病史、生活方式、血液检测结果，以及遗传和代谢组学数据。

为在不同人群中验证这些模型，研究人员使用了来自苏格兰和威尔士参与者的数据、美国 All of Us 项目的42,036人的数据，以及日本 JMDC 数据库中超过300万人的数据。为减少已经存在但尚未被诊断的疾病所产生的影响，研究人员从相关模型中排除了第一年内发现的癌症病例。

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结果因癌症类型而异

对于可根据常规临床数据预测的癌症类型，模型在15年预测期内的综合指标 AUROC 为0.83。该指标中，0.5对应随机预测，1.0对应完美预测，这一结果高于传统统计方法的结果。

算法在肺癌、食管癌和肝癌方面表现最佳。同时，其对卵巢癌、乳腺癌和宫颈癌的有效性较为有限。对于急性髓系白血病和多发性骨髓瘤，随着预测期延长，指标会下降；研究人员认为，这可能表明模型检测到了已经存在但尚未诊断的疾病的早期迹象。

常规血液检测和临床病史具有最大的预测价值。遗传和代谢组学数据仅略微改善了结果。作者指出，对于某些癌症类型，这类模型可能成为筛查前成本较低的初步筛选环节。同时，由于该研究是回顾性研究，仍需进一步研究，以确定这一方法是否有助于更早诊断癌症并改善治疗结果。

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