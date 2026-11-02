美国科学家确定冠状病毒药物的新靶点——News-Medical

加州大学圣迭戈分校医学院和加州大学河滨分校医学院的研究人员确定了针对冠状病毒（包括SARS-CoV-2）的抗病毒药物新潜在靶点。他们发现了病毒RNA与三种蛋白质结合的位点，干扰这些位点会显著降低病毒在细胞中的复制。News-Medical对此进行了报道。

RNA与病毒蛋白的相互作用

研究结果发表于《Nature Communications》期刊。研究团队绘制了此前未被描述的相互作用图谱，涉及构成SARS-CoV-2基因组的RNA，以及参与病毒复制和调控的蛋白质。这些蛋白质包括引物酶辅助因子NSP8、RNA依赖性RNA聚合酶NSP12和核衣壳蛋白N。

研究采用了eCLIP方法，即增强型交联和免疫沉淀。该方法能够分析整个病毒基因组范围内蛋白质与RNA的相互作用，而不仅限于此前被认为重要的区域。

具体而言，科学家确定了蛋白质N与病毒基因组起始处5′非翻译区之间的相互作用。该区域含有一种复杂的RNA结构，存在于许多冠状病毒中。作者认为，它与蛋白质N的相互作用可能调控翻译——即以RNA为基础合成蛋白质的过程。

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在细胞中验证

研究人员还描述了此前未知的NSP12与编码病毒蛋白NSP3的RNA之间的相互作用。他们表示，这表明病毒RNA可能具有调控功能，而不仅仅是蛋白质合成的模板。

为检验所发现区域的重要性，团队使用了锁定核酸（locked nucleic acids）——能够结合特定RNA片段并阻碍其与蛋白质相互作用的短链修饰核酸。阻断这些区域可降低病毒在动物细胞中的复制，在人肺细胞中也获得了类似结果。

作者将此视为对通过影响RNA与蛋白质相互作用进行治疗这一概念的早期验证。由于部分相关蛋白质和RNA序列在冠状病毒中是保守的，这类靶点可能较少依赖于个别病毒变异株的出现。

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