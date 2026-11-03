北卡罗来纳大学莱恩伯格综合癌症中心的科学家发现，先天免疫蛋白 cGAS 参与调节细胞内胆固醇水平、肿瘤生长以及对治疗的反应。研究结果于2026年11月2日发表在《Journal of Clinical Investigation》期刊上，News-Medical报道。

该蛋白的新功能

cGAS 主要被认为是一种能识别细胞质中 DNA 并启动免疫反应的蛋白质。不过，研究人员发现它也会在细胞核内发挥作用：与基因组的特定区域结合，并影响基因活性。

研究团队绘制了 cGAS 在基因组中的位置图谱，并确定了受其影响的基因。根据作者的说法，该蛋白由其他与细胞生长控制和应激反应相关的蛋白招募至特定基因组区域。在这些区域，cGAS 会增强 LGALS3 蛋白的生成；该蛋白参与胆固醇调节，并影响细胞和肿瘤的行为。

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胆固醇与肿瘤生长

发现的这一机制会减少乙酰辅酶A的生成。乙酰辅酶A是胆固醇合成所必需的分子。相反，在缺少 cGAS 时，细胞会积累过量胆固醇。这会改变细胞膜的组成，并激活一条信号通路；该通路与细胞体积增大、肿瘤生长以及癌细胞对治疗产生耐受有关。

在癌细胞和小鼠模型实验中，缺少 cGAS 的肿瘤生长更快，并显示出该调控通路更高的活性。恢复 cGAS 或 LGALS3 可减缓肿瘤生长，并减少胆固醇积累。

对治疗的反应

缺乏 cGAS 的癌细胞对阿霉素和降低胆固醇水平的药物也表现出更强耐受性。在实验中，恢复 cGAS 或 LGALS3 消除了这种耐受性。作者强调，他们目前尚无可对这一信号机制进行靶向干预的药物，但计划寻找化学修饰剂，以便在不同动物模型中开展临床前试验。

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