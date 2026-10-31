约翰斯·霍普金斯大学的研究人员发现，一些最初感知蓝光的视网膜细胞在胎儿发育期间可能转化为对红光和绿光敏感的视锥细胞。据ScienceDaily报道，这一过程有助于形成中央凹，即负责最敏锐中央视力的视网膜中央小区域。

视黄酸的作用

科学家研究了类器官——由胎儿细胞在实验室中培养的人类视网膜微型模型。借此，他们能够在数月内观察妊娠期间难以直接研究的变化。

人类有三种对蓝光、绿光或红光最敏感的视锥细胞。中央凹中有红色和绿色视锥细胞，而没有蓝色视锥细胞。这种细胞组织对于详细的中央视觉十分重要，尤其是阅读和识别人脸所需的视觉。

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根据团队的观察，在胎儿发育的第10至12周，中央凹中存在少量蓝色视锥细胞。到第14周，这些细胞似乎会变成红色或绿色视锥细胞。视黄酸——维生素A的衍生物——以及甲状腺激素参与了这一过程。视黄酸的分解限制了视网膜中央蓝色视锥细胞的形成，而甲状腺激素如作者所推测，会促进其余细胞的转化。

对先前模型的替代解释

约30年来，科学界占主导地位的模型认为，出现在中央凹的蓝色视锥细胞随后会移动到视网膜的其他部位。新结果支持另一种解释：至少一部分此类细胞会改变其类型。同时，研究人员并不排除某些细胞也可能迁移。

该研究发表于《美国国家科学院院刊》。作者认为，对中央凹发育的更深入理解以及视网膜类器官的改进，未来可能支持针对黄斑变性、青光眼和其他伴随视力丧失疾病的细胞替代研究。同时，这些结果并不意味着服用维生素A补充剂能够提高成年人的视力。

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