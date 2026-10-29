CIC biomaGUNE 的 Biomolecular Nanotechnology 研究团队在艾茨贝尔·L.·科尔塔哈雷纳教授的带领下，开发了一种用于磁共振成像的铁基造影剂。该药剂在实验室培养的、具有纤维化迹象的人类心脏组织上进行了测试。据News-Medical报道，该物质主要积聚在纤维化组织中，MRI 信号强度会随纤维化严重程度增加而增强。

钆的替代方案

这项研究与坎塔布里亚生物医学与生物技术研究所安娜·比利亚尔的团队合作开展，并发表在《Advanced Functional Materials》期刊上。作者将这项研发视为钆基造影剂的潜在替代方案；钆基造影剂用于大多数增强 MRI 检查。

心脏纤维化是导致心力衰竭的因素之一。心肌受损或长期负荷后，身体会启动胶原蛋白的生成以修复组织。当胶原蛋白过度积聚时，心脏会变得更僵硬，因而更难充盈血液并将其泵出。

钆能够显示受损区域，但其使用对于肾功能衰竭患者受到限制。人们还知道，少量这种金属可能在不同组织中留存多年，这对需要反复进行 MRI 检查的患者很重要。

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含铁纳米团簇的蛋白质

这种新材料由一种经过专门设计的蛋白质构成，该蛋白质封装并隔离了大小约为 1.4 纳米的铁原子团簇。作者称，该化合物稳定，释放的铁极少，并且在已开展的实验中对细胞表现出较低毒性。它还可以在水性环境中生产，无需使用有毒试剂或极端条件。

在纤维化组织模型中，该药剂不仅使病变区域在 MRI 图像上更明亮，还减少了胶原蛋白的生成和积聚，从而防止组织硬度增加。研究人员称其为一种诊疗一体化材料，结合了诊断功能和潜在治疗功能。

该研发目前仅在实验室中的人类细胞和组织上进行了测试。下一阶段预计将研究该物质在体内的分布和排出，并在真实的心脏 MRI 扫描仪上检验其效果。

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